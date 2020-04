Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 10 minutes

Depuis ce lundi 20 avril 2020, il est possible de faire sa déclaration de revenus sur internet, soit une semaine plus tard que la date prévue avant le début de l'épidémie. La campagne se clôturera le 11 juin pour les déclarations en ligne, et le 12 pour celles par courrier. A La Réunion, ce sont 500.000 foyers qui sont concernés, dont 310.000 qui effectuent leurs démarches en ligne. Seuls 16% des foyers réunionnais sont imposables. Cependant, la déclaration de revenus restent obligatoire pour tous. A noter qu'aucun accueil physique ne pourra être mis en place au moins jusqu'au 11 mai en raison du confinement. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

