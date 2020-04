Publié il y a 30 minutes / Actualisé il y a 29 minutes

La préfecture de La Réunion annonce, ce jeudi 23 avril 2020, la mise en place de mesures préventives contre la tristeza et la bactérie responsable du greening, des maladies qui affectent les agrumes et paraissent resurgir. En plus de la protection de la production locale, toutes les importations d'agrumes par voie de fret à La Réunion sont scrupuleusement inspectées, et celles dans les bagages de passagers sont interdites. Nous publions le communiqué dans son intégralité ci-dessous. (Photo rb/www.ipreunion.com)

La préfecture de La Réunion annonce, ce jeudi 23 avril 2020, la mise en place de mesures préventives contre la tristeza et la bactérie responsable du greening, des maladies qui affectent les agrumes et paraissent resurgir. En plus de la protection de la production locale, toutes les importations d'agrumes par voie de fret à La Réunion sont scrupuleusement inspectées, et celles dans les bagages de passagers sont interdites. Nous publions le communiqué dans son intégralité ci-dessous. (Photo rb/www.ipreunion.com)