BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce vendredi matin 24 avril 2020



- 412 cas de covid-19 à La Réunion, le déconfinement se précise

- Le bilan provisoire de la pandémie dans le monde grimpe à plus de 186 000 morts

- Malgré le confinement, les plateformes de livraison de plats préparés maintiennent leur activité

- Nettoyer les rues aux souffleurs : les mauvaises habitudes ont la dent dure

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Des nuages et des averses dans l'après-midi

412 cas de covid-19 à La Réunion, le déconfinement se précise

Ce jeudi 23 avril 2020, 2 nouveaux cas de covid-19 ont été confirmés à La Réunion qui compte donc 412 cas en tout depuis le début de l'épidémie. Le virus circule peu sur notre territoire, avait déjà affirmé l'ARS à trois semaines du déconfinement théorique. Ce jeudi l'Elysée a apporté de nouvelles précisions sur l'après 11-mai : le déconfinement ne sera pas régionalisé mais "adapté" à chaque territoire, les masques devraient être obligatoires dans les transports et le retour à l'école se fera sur la base du volontariat. Un point complet sur les modalités du déconfinement devrait être fait par le gouvernement fin avril. Suivez notre live

Le bilan provisoire de la pandémie dans le monde grimpe à plus de 186 000 morts

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 186 462 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles jeudi à 17 h (heure de La Réunion)

Malgré le confinement, les plateformes de livraison de plats préparés maintiennent leur activité

Les plateformes de livraisons de plats préparés, fraîchement débarquées à La Réunion, s'adaptent à la situation sanitaire exceptionnelle. Achat de produits sanitaires (remboursés par la suite), mise en place de zones de livraisons sans contact, indemnisation jusqu'à 14 jours... de nouvelles mesures ont été prises en temps de confinement. Les plateformes poursuivent leur activité, donc, quitte à prendre le risque d'exposer leurs livreurs à des risques de contamination importants. D'un côté, les collectifs s'insurgent, de l'autre, les plateformes assurent prendre toutes les mesures de précaution nécessaires.

Nettoyer les rues aux souffleurs : les mauvaises habitudes ont la dent dure

Le 4 avril dernier, le Haut conseil de la Santé publique publiait un rapport contre-indiquant l'utilisation de souffleurs pour nettoyer les communes. En effet, ces derniers sont suspectés de mettre en suspension les particules de covid-19, et donc d'en faciliter la propagation. Malgré cela, dans certaines communes de l'île, des habitants se plaignent du fait que ces souffleurs continuent d'être utilisés. Pourtant, les villes se défendent et indiquent avoir intimer à leur équipe municipale - ou à leurs prestataires - de ne plus les utiliser.

La pa Météo France i di, sé zot i di – Des nuages et des averses dans l'après-midi

Matate Rosina ne fera pas de lessive ce vendredi 24 avril 2020. En discutant avec son chat Miyu, elle a déterminé que le soleil se fera rare, qu'il y aura des nuages et même des averses dans l'après-midi. Tout cela est vrai au-dessus de vos têtes ?