La dengue, toujours en augmentation, n'empêche pas les dépôts sauvages pour autant. Cette semaine ce sont 60 dépôts pour 11 villes qui ont été répertoriés. Et il va sans dire que sans le confinement ce nombre serait beaucoup plus élevé, les chasseurs de makoteries étant pour l'instant retenus chez eux. (Photo d'illustration Band Cochon)

A retenir cette semaine, selon Band Cochon :

- de plus en plus de dépôts suite au confinement

- les déchêteries étaient fermées

- gros retard dans les ramassages dans certaines villes à cause de ces facteurs et autres incivilités

"La situation devrait devenir normale cette semaine mais les dépôts vont continuer si on ne fait rien contre les cochons et on voit toujours peu d'actions des maires contre la dengue!" estime l'administrateur du site. "Restez à la case et bon confinement."

- Liste des communes impactées par la traque cette semaine -

Le Tampon 17

La Possession 17

Saint-Pierre 11

L'Étang-Salé 5

Cilaos 2

Sainte-Suzanne 2

Saint-Denis 2

Saint-Leu 1

Saint-André 1

Saint-Benoît 1

Saint-Paul 1

Total 60