BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce dimanche matin 26 avril 2020



Covid-19 : cinq nouveaux cas confirmés à La Réunion, cinq personnes sont en réanimation

Ce samedi 25 avril 2020, cinq nouveaux cas de covid-19 ont été confirmés à La Réunion. Le nombre de personnes hospitalisées en réanimation a par ailleurs augmenté : de deux patients vendre, le service réanimation du CHU du Nord en accueillent désormais cinq. Une personne a cependant pu quitter l'hôpital ce samedi, portant le nombre de patients hospitalisés à sept au total.

Reprise des adoptions sur les chapeaux de roue à la SPA

Grâce à l'assouplissement annoncé par le gouvernement mi-avril, les adoptions en refuge peuvent reprendre. Pour la SPA de La Réunion, c'est un vrai soulagement. Les venues des visiteurs se font donc uniquement sur rendez-vous et dans le strict respect des gestes barrières. Mais même sans ouvrir toute la semaine, on observe un véritable engouement pour les adoptions en période de confinement. Cette semaine, la SPA enregistre une trentaine d'adoptions sur deux jours seulement. Une bouffée d'air pour la trésorerie de l'association actuellement en difficulté et un échange donnant donnant permettant à la fois aux adoptants de se sentir moins seuls et aux animaux adoptés de sortir du refuge. Reportage

Le plan de déconfinement de la France dévoilé mardi

A deux jours de présenter son plan, le gouvernement doit faire des choix cruciaux pour sécuriser le déconfinement et le redémarrage de la France à partir du 11 mai, avec le défi de surmonter avec succès la complexité concernant les établissements scolaires.

Seychelles : l'économie ravagée par le coronavirus

Les Seychelles seront le pays africain le plus touché économiquement par la pandémie du COVID-19 Environ 60 % du PIB des Seychelles provient du tourisme, et depuis le mois de mars les revenus de ce secteur qui est le premier pilier de l'économie du pays sont quasiment nuls. Pire jusqu'à la fin de l'année, les touristes ont annulé leurs réservations dans les hôtels.

La pa Météo France i di, sé zot i di – Une journée plutôt ensoleillée

Matante Rosina est contente, elle est certaine que cette journée du dimanche 26 avril 2020 sera plutôt ensoleillée. Elle a vu aussi dans le fond de sa marmite à riz que de petites averes seront possibles dans le courant de l'après-midi mais cela n'aura rien d'un déluge. Notre gramoune prévoit aussi un vent faible et une mer agitée. C'est vrai chez vous ?