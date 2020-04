Publié il y a 19 minutes / Actualisé il y a 13 minutes

Depuis le 22 avril 2020, Patrice Farlaé, 45 ans, est introuvable. Les gendarmes mènent actuellement des recherches pour le retrouver dans les hauts de Sainte-Marie, mais sa famille indique qu'il aurait pu allé dans d'autres communes. Patrice Farléa mesure environ 1 mètres 85, de type créole, de corpulence forte et est chauve. Il est susceptible de porter un chapeau, un marcel et un short. La dernière fois qu'il a été aperçu, il transportait avec lui un gros sac à dos. Il souffre de diabète, et n'a donc pas pris ses médicaments depuis au moins quatre jours. Toute sa famille est extrêmement inquiète : si vous avez des informations, vous pouvez contacter la gendarmerie de Sainte-Marie au 0262 53 40 01 ou sa famille au +33 7 68 29 93 70.

