Compte tenu de la situation exceptionnelle liée à l'état d'urgence et aux mesures de confinement, la Journée nationale du souvenir des victimes et héros de la déportation s'est tenue ce dimanche 26 avril 2020 en comité restreint et en présence de Frédéric Joram, sous préfet, secrétaire général de la préfecture, Gilbert Annette, maire de Saint Denis, Marc Obadia, président de la communauté juive de La Réunion, et Willy Bennathan, rescapé des camps.

