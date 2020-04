Publié il y a 50 minutes / Actualisé il y a 30 minutes

Jacques Billant, préfet de la Réunion, François Chieze, directeur de la veille et de la sécurité sanitaire à l'Agence régionale de santé et Hervé Berthouin, directeur du SDIS effectuent un déplacement sur une opération de démoustication, menée par les équipes de la lutte anti-vectorielle du SDIS et de l'ARS au lycée Moulin Joli de La Possession. Un déplacement à valeur bien plus que symbolique, à l'heure où La Réunion fait face à l'épidémie de dengue en plus de la pandémie de coronavirus. Jusqu'à 200 cas de dengue par jour sont recensés à La Réunion. (Photo rb/www.ipreunion.com)

