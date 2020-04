BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce mardi matin 28 avril 2020



418 cas de covid-19 à La Réunion, le gouvernement dévoile son plan de déconfinement

Ce lundi 27 avril, un seul nouveau cas de covid-19 a été déclaré à La Réunion. A 418 cas depuis le début de l'épidémie, La Réunion n'est désormais plus le département ultramarin le plus touché. Mayotte, avec 433 cas déclarés et 4 décès, passe tristement en tête alors que l'île est aussi lourdement touchée par la dengue. Ce mardi le gouvernement dévoile les grands axes de son plan de déconfinement au cours d'une présentation donnée par le premier ministre Edouard Philippe devant les députés qui devront voter à l'issue de son discours. Dans le monde, la barre des 3 millions de cas a été franchie ainsi que celle des 200.000 morts. Suivez notre live

Accouchement sans conjoint : "notre vie de parents a commencé une fois rentrés"

Depuis la mise en place du confinement, les maternités françaises ont décidé d'interdire la présence du deuxième parent ou de la personne de confiance pour raisons sanitaires. A La Réunion, une présence d'une heure est autorisée en salle d'accouchement, le deuxième parent n'a ensuite pas le droit de rester dans la chambre avec la mère et le nouveau-né. Un nouveau protocole que les familles comprennent mais vivent difficilement.

Covid-19 dans le monde : au moins 208.973 morts, plus de 3 millions de personnes contaminées

Nouveaux bilans, nouvelles mesures, faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19, qui a fait près de 209.000 morts sur la planète où plus de 3 millions de personnes ont été contaminées. Le monde "aurait dû écouter" l'OMS qui a tiré la sonnette d'alarme dès fin janvier, a affirmé son patron, soulignant que les autorités sanitaires mondiales ne peuvent pas obliger les pays à suivre ses recommandations.

"Tous en Blanc" : le surfeur réunionnais Jéremy Florès appelle aux dons

Le Clermontois Renaud Lavillenie, ex record-man du monde de saut à la perche a lancé mercredi 22 avril 2020 une opération baptisée "tous en banc". Le surfeur réunionnais Jéremy Florès s'est joint à cette action solidaire visant à récolter des fonds au profit de la Fondation de France. Les dons seront reversés aux soignants et chercheurs oeuvrant contre le covid-19.

La pa Météo France i di, sé zot i di – L'hiver est à nos portes

Matane Rosina a sorti sa couverture et sa petite laine. Elle a vu que le températures seront fraîches ce mardi 28 avril 2020. Elle se dit que l'hiver est aux portes de La Réunion et que le vent qui sa souffler en rafales va encore faire baisser le thermomètre. Elle console son chat Miyu en lui disant qu'il y aura quand même du soleil. Et comment se passent les choses prés de chez vous ?