Publié il y a 26 minutes / Actualisé le Dimanche 26 Avril à 10H27

Matane Rosina a sorti sa couverture et sa petite laine. Elle a vu que le températures seront fraîches ce mardi 28 avril 2020. Elle se dit que l'hiver est aux portes de La Réunion et que le vent qui sa souffler en rafales va encore faire baisser le thermomètre. Elle console son chat Miyu en lui disant qu'il y aura quand même du soleil. Et comment se passent les choses prés de chez vous ? (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

