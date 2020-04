BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce mercredi matin 29 avril 2020



- Covid-19 : toujours 418 cas à La Réunion, le déconfinement s'annonce très progressif

- Plan de déconfinement : ce qu'il faut retenir des annonces d'Edouard Philippe

- Le coronavirus a tué plus d'Américains que la guerre du Vietnam, Paris et Madrid vers un déconfinement gradué

- Sondage koz azot - Comptez-vous porter un masque à chacune de vos sorties, à partir du 11 mai ?

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Il fait toujours frais

Covid-19 : toujours 418 cas à La Réunion, le déconfinement s'annonce très progressif

Son discours devant les députés était très attendu : le premier ministre Edouard Philippe a présenté son plan de déconfinement à l'Assemblée nationale ce mardi 28 avril. Très progressif, il se déroulera par phases et devrait être adapté aux différents départements. Le retour à l'école, lui, se fera aussi niveau par niveau et tous les commerces ne rouvriront pas le 11 mai, seulement ceux qui ne provoque pas de groupement de personnes. Le port du masque sera obligatoire dans les transports. La circulation se fera à nouveau sans attestation mais les déplacements entre départements seront réduits aux motifs impérieux. La Réunion compte toujours 418 cas de covid-19, aucun nouveau cas n'a été annoncé ce mardi. Suivez notre live

Plan de déconfinement : ce qu'il faut retenir des annonces d'Edouard Philippe

Le premier ministre Edouard Philippe s'est exprimé devant les députés ce mardi 28 avril pour leur présenter les grands axes de l'après 11-mai. Un déconfinement progressif et adapté à chaque territoire en fonction de sa circulation virale. Plusieurs phases sont envisagées, la première d'entre elles dure jusqu'au 2 juin. Si la libre circulation des personnes peut reprendre, les loisirs sont réduits et le déplacement hors département ne peut se faire que sur un motif impérieux. Les commerces qui n'occasionnent pas de grand rassemblement vont pouvoir rouvrir à partir du 11 mai. Quant à la rentrée, elle se fera tranche d'âge par tranche d'âge, les masques seront obligatoires dans les collèges et les lycées, tout comme dans les transports publics.

Le coronavirus a tué plus d'Américains que la guerre du Vietnam, Paris et Madrid vers un déconfinement gradué

Plus de 3 milions de personnes contaminées et plus de 215.000 décès dans le monde. Le bilan des décès causés par le nouveau coronavirus aux Etats-Unis dépasse désormais celui des soldats américains tués pendant la guerre du Vietnam, un cap symbolique franchi mardi alors que Paris et Madrid présentaient des plans prudents de sortie du confinement.

Sondage koz azot - Comptez-vous porter un masque à chacune de vos sorties, à partir du 11 mai ?

Alors qu'approche le 11 mai 2020, date du déconfinement progressif de le France métropolitaine comme ultramarine, la question du port du masque reste au centre de nombreux débats. Lors de son allocution du lundi 13 avril 2020, le président de la République Emmanuel Macron avait promis que chaque Français aurait accès à un masque, dit grand public, évoquant par ailleurs la systématisation du port du masque pour les professions les plus exposées et dans les transports en commun. Edouard Philippe, lui, a annoncé que le port du masque serait obligatoire dans les transports publics ou encore dans les collèges et les lycées. En attendant, que comptez-vous faire lors du déconfinement, porterez-vous un masque pour chacune de vos sorties ?

La pa Météo France i di, sé zot i di – Il fait toujours frais

Matante Rosina se dit que cette fois c'est la bonne : l'hiver est bel et bien là. Elle a senti que les températures seront toujours fraîches ce mercredi 29 avril 2020. Elle a vu aussi qu'il y aura unepetite houle. Et comment qui dit le temps chez vous ?