Publié il y a 21 minutes / Actualisé il y a 21 minutes

"L'épidémie de dengue s'accélère et touche toutes les communes de l'île avec près de 1 500 cas de dengue signalés du 13 au 19 avril" indique l'Agence régionale de santé (ARS) ce mercredi 29 avril 2020.. La majorité des cas reste toujours localisée dans le sud, toutefois l'épidémie poursuit sa progression dans l'ouest et le nombre de cas continue d'augmenter dans le nord et l'est. "Ces dernières semaines, le nombre d'hospitalisations est en augmentation, ainsi que le nombre de passages aux urgences, et 4 décès sont à déplorer. De plus, il est constaté de nombreux cas de dengue secondaire (personnes contractant la dengue une deuxième fois) connaissant des formes graves de la maladie" précise l'ARS. Depuis le début de l'année près de 5 500 personnes ont été contaminées, 4 ont été tuées par la maladie (Photo rb/www.ipreunion.com)

