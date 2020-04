BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce jeudi matin 30 avril 2020



- Covid-19 : La Réunion passe à 420 cas avec une seule personne en réanimation

- Service de réanimation du Covid-19 : divergences entre le comptage de soignants et l'ARS

- Le coronavirus a tué au moins 224.402 personnes dans 193 pays et territoires

- Gels hydroalcoliques : nos mains mises à rude épreuve

- La pa Météo France i di, sé zot i di - De la pluie sur l'est, du soleil sur l'ouest

Covid-19 : La Réunion passe à 420 cas avec une seule personne en réanimation

Trois nouveaux cas de covid-19 ont été annoncés à La Réunion ce mercredi 29 avril. Un cas a finalement été invalidé, le total de cas depuis le début de l'épidémie passe donc à 420. Parmi eux, seules 4 personnes sont hospitalisées et une seule se trouve en service de réanimation. Le Premier ministre Edouard Philippe a présenté le plan de déconfinement aux députés ce mardi, ainsi les masques grand public sont conseillés le plus souvent possible, la reprise des classes se fera par niveaux et de nombreux commerces devraient pouvoir rouvrir le 11 mai. A partir de ce jeudi, Jérôme Salomon devrait présenter une carte avec des codes couleurs permettant de voir quels départements sont les plus touchés en France. Cette classification permettra d'établir un déconfinement plus territorialisé.

Service de réanimation du Covid-19 : divergences entre le comptage de soignants et l'ARS

Samedi 25 avril 2020, le bulletin sur la situation épidémiologique à La Réunion, communiqué par l'Agence régionale de santé (ARS), faisait état de 5 patients Covid-19 hospitalisés au service de réanimation, soit 3 patients de plus que la veille. Le lendemain, dimanche 26 avril, l'ARS dénombrait à nouveau 2 patients en réanimation. En l'espace de 48 heures, 3 personnes auraient été admises en réanimation, avant d'en sortir immédiatement. Se pose alors la question du comptage de ces patients, devant l'opacité de la communication de l'ARS, et les témoignages de professionnels de santé au sein-même du CHU, qui attestent de chiffres divergents. Ce mardi 28 avril 2020, un soignant nous affirmait encore qu'un seul patient demeurait en réanimation, et non 2 comme l'ARS, le second étant "guéri depuis plus d'une semaine". Un chiffre finalement confirmé par l'autorité sanitaire mercredi 29 avril.

Le coronavirus a tué au moins 224.402 personnes dans 193 pays et territoires

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 224.402 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mercredi à 23H00 (heure de La Réunion)

Gels hydroalcooliques : nos mains mises à rude épreuve

Face à des pandémies, comme celle que nous connaissons actuellement, il est recommandé de se laver très souvent les mains et d'utiliser des solutions hydroalcooliques (SHA). La propagation du virus a provoqué une ruée sur ces gels entrainant des ruptures de stocks dans les pharmacies et chez certains distributeurs. Mais l'usage excessif de ce gel n'est pas sans danger. Le risque est de développer une irritation des mains, qui en plus d'être douloureuse risque d'entraver l'application des précautions "contact"

La pa Météo France i di, sé zot i di – De la pluie sur l'est, du soleil sur l'ouest



Matante Rosina a vu que La Réunion sera coupée en deux ce jeudi 30 avril 2020. Il y aura de la pluie sur l'est et du soleil sur l'ouest. Notre gramoune a aussi vu qu'il y aura du vent et que la mer sera agitée. Tout cela est vrai chez vous ?