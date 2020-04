Publié il y a 4 heures / Actualisé il y a 1 heures

Matante Rosina a vu que La Réunion sera coupée en deux ce jeudi 30 avril 2020. Il y aura de la pluie sur l'est et du soleil sur l'ouest. Notre gramoune a aussi vu qu'il y aura du vent et que la mer sera agitée. Tout cela est vrai chez vous ? (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

