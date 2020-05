BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce vendredi matin 1er mai 2020



- 1er mai : la fête du travail au temps du confinement

- Coronavirus : La Réunion reste à 420 cas confirmés, l'île classée vert par le ministère de la Santé

- Covid-19 : plus de 3 millions de cas mais aussi 1 million de guéris

- Le coronavirus fait chuter de 145 millions d'euros le chiffre d'affaires de l'artisanat

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Le temps est plutôt agréable

1er mai : la fête du travail au temps du confinement

Ce 1er mai 2020 a un goût étrange chez les syndicats de tout bord : confinés, ils ne pourront pas participer au traditionnel défilé de cette journée internationale des revendications. Alors qu'une crise économique sans précédent menace la planète après la pandémie de Covid-19, beaucoup s'inquiètent d'ailleurs de l'avenir du code du travail français comme on le connaît aujourd'hui.

Coronavirus : La Réunion reste à 420 cas confirmés, l'île classée vert par le ministère de la Santé

Aucun nouveau cas de Covid-19 n'a été recensé ce jeudi 30 avril 2020. 420 personnes ont été contaminées depuis le début de l'épidémie. 5 patients sont sont hospitalisés, dont un en réanimation. Le ministère de la Santé a présenté une carte avec des codes couleurs permettant de voir quels départements sont les plus touchés en France. À 10 jours du confinement, La Réunion est classée vert. 289 personnes sont décédées du coronavirus en France ces dernières 24 heures. Suivez notre direct.

Covid-19 : plus de 3 millions de cas mais aussi 1 million de guéris

Selon un dernier comptage AFP, le monde compte désormais 3. 218. 415 cas très exactement. A l'heure actuelle ce chiffre pourrait donc avoir dépassé les 3,3 millions de cas. Le nombre de morts, lui, a dépassé la barre des 230.000 personnes. Une bonne nouvelle cependant : plus d'un million de personnes à travers le monde et les pays contaminés sont considérées comme guéris. La France de son côté déplore en tout 24.376 décès liés au Covid-19 depuis le début de l'épidémie, avec 289 nouveaux décès annoncés dans les dernières 24 heures. Mais le nombre d'hospitalisations, lui, continue de baisser.

Le coronavirus fait chuter de 145 millions d'euros le chiffre d'affaires de l'artisanat

La Réunion, comme beaucoup de départements, a vu son activité chuter durement suite à la crise sanitaire en cours. Bien que des aides aient été débloquées par l'Etat, pour soutenir les entreprises en difficultés, le secteur de l'artisanat a vu son chiffre d'affaire diminuer considérablement. Suite à l'allocution du Premier ministre, Edouard Philippe ce mardi, la Chambre de métiers et de l'artisanat (CMA) lance un appel afin que les entreprises artisanales, et locales puissent reprendre leur activité dans les meilleures conditions possible dès le 11 mai. Entretien avec Bernard Picardo, président de la chambre de métiers

La pa Météo France i di, sé zot i di – Le temps est plutôt agréable



Matante Rosina est toujours confinée chez elle et elle donc le temps de bien observer la météo. Pour ce vendredi 1er mai 2020, elle a vu que le temps sera plutôt agréable. Elle a aussi déterminé que le vent continuera à souffler et que le mer sera toujours agitée. Et chez vous, ça se passe comment ? (