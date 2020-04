Publié il y a 57 minutes / Actualisé le Mercredi 29 Avril à 07H38

Matante Rosina est toujours confinée chez elle et elle donc le temps de bien observer la météo. Pour ce vendredi 1er mai 2020, elle a vu que le temps sera plutôt agréable. Elle a aussi déterminé que le vent continuera à souffler et que le mer sera toujours agitée. Et chez vous, ça se passe comment ? (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

