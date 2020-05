Malgré les difficultés et la période incertaine, le Bisik continue toujours de vibrer au rythme de la musique en vous proposant un concert online tous les vendredis à 20h sur sa page Facebook. Ce vendredi 1er mai, c'est Loki Lonestar qui assurera le show.

Fermée jusqu’à nouvel ordre, la salle de concert de Saint-Benoît propose des lives musicaux. Ainsi les artistes programmés sont accompagnés en cette période de confinement. Reprogrammés pour plus tard, ils peuvent maintenir leur concert à distance.

Ce vendredi 1er mai à 20h sur la page Facebook du Bisik, c'est une soirée rock-métal, électro avec quelques touches fusion tribalisantes qui vous attend en compagnie de Loki Lonestar. Chanteur, performeur et artiste polymorphe, il nous présentera son dernier album " Show No Mercy " qui est sortie le 13 Mars chez XRay Production entre autres producteur de The Dizzy Brains.

Originaire de La Réunion, Loki Lonestar commence à se produire sur scène en 1996. Avec son 1er groupe Nutcase, il écume les salles de l'île et défraie la chronique. En 2001 il rejoint le continent. Il multiplie les rencontres, les concerts, les tournages, les shootings, les enregistrements et les performances. En 2007 avec Nutcase il est au Printemps de Bourges.

Quelques années plus tard il rejoint le groupe Micropoint. Avec ce duo mythique Loki Lonestar tourne dans le monde. Des Festivals, des "party" gigantesque de plus de 7.000 personnes… ces expériences lui permettent de se créer son propre univers. Riche. Unique. Foisonnant de clin d'yeux à toutes les disciplines qui le nourrissent : Danse - Théâtre - Arts Du Cirque - Cinéma - Photo & Peinture… Loki Lonestar est un caméléon, un artiste total ! À décourbrir ou à redécouvrir !