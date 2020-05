La présidente de la SPA est décédée ce vendredi 1er mai dans la soirée, annonce l'association sur sa page Facebook. Denise Sula est partie "après des mois d'un courage incroyable face à la maladie" annonce la SPA. L'association rend hommage à celle qui oeuvrait quotidiennement pour sauver les chats et chiens de l'île de La Réunion. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Voici le message de la SPA :

"La SPA de la Réunion et tous les amis des animaux à la Réunion sont en deuil. Une grande dame de la protection animale nous a quittés hier soir. Denise SULA après des mois d'un courage incroyable face à la maladie est partie. Nos pensées vont vers Christian son époux qui a partagé sa vie depuis près de 57 ans et vers ses deux enfants et ses petits-fils. Adieu Denise, nous n'oublierons jamais ton énergie et ton amour pour les animaux, on pouvait te trouver tôt le matin ou tard le soir à l'aéroport pour envoyer des animaux en métropole malgré la maladie qui était déjà là, des milliers de chiens et de chats ont été sauvés sur l'île de la Réunion grâce à toi."

www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com