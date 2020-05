BONJOUR - A la une du dimanche matin 3 mai 2020 :



- 423 cas de Covid-19 à La Réunion, 596 à Mayotte

- Des masques grand public bientôt vendus en pharmacie, les commandes sont déjà passées

- Coronavirus : l'Europe poursuit son déconfinement progressif

- Traquer la dengue pour freiner l'épidémie

- La pa Météo France i di, sé zot i di - De la pluie et du beau temps

423 cas de Covid-19 à La Réunion, 596 à Mayotte

Ce samedi 2 mai 2020, un nouveau cas de Covid-19 a été recensé à La Réunion. Il s'agit d'un cas importé des Comores. Dans le même temps, le CHU de La Réunion compte désormais 5 hospitalisations au lieu de 4 et 2 patients en service de réanimation au lieu de 1. Mayotte de son côté voit l'épidémie progresser à grande vitesse. Zone rouge, le département compte 596 cas de Covid-19 et au moins 6 décès. Deux autres décès pourraient en effet être requalifiés Covid. Ce samedi le gouvernement a également apporté des précisions concernant la prolongation de l'état d'urgence sanitaire. Celui-ci devrait jusqu'au 24 juillet au moins. Le principe de quatorzaine stricte pour les voyageurs pourrait alors rester en place. Suivez notre live

Des masques grand public bientôt vendus en pharmacie, les commandes sont déjà passées

Alors que l'échéance du déconfinement approche à grands pas, les pharmacies ont l'autorisation de vendre des masques "non sanitaires" depuis le lundi 27 avril 2020. A La Réunion, les premières commandes destinées au grand public devraient arriver avant le 11 mai. Présenté ce mardi après-midi par Edouard Philippe, le plan de déconfinement prévoit l'obligation du port du masque dans certaine situation.

Coronavirus : l'Europe poursuit son déconfinement progressif

Continent le plus endeuillé par le Covid-19 mais où la pandémie reflue, l'Europe poursuit très progressivement le déconfinement des populations pour éviter une deuxième vague de contaminations, avec de nouveaux assouplissements prévus dans une quinzaine de pays en début de semaine.

Traquer la dengue pour freiner l'épidémie

"L'épidémie de dengue s'accélère dans l'île ces dernières semaines, avec près de 5 500 cas confirmés depuis le début de l'année et 4 décès à déplorer. L'épidémie du covid-19 et le confinement ne doivent pas faire baisser la vigilance sur la dengue, qui peut être une maladie grave." L'ARS (Agence Régionale de Santé) et la Préfecture de la Réunion lancent aujourd'hui une nouvelle campagne de communication sur la nécessité absolue de lutter contre les moustiques vecteur de la dengue.

La pa Météo France i di, sé zot i di - De la pluie et du beau temps

Le temps reste mitigé ce dimanche d'après Matante Rosina, quelques averses dans l'est, quelques éclaircies dans l'ouest... A vrai dire tout cela reste un peu flou, notre prévisionniste préférée est un peu fatiguée aujourd'hui, et son chat Miyu n'est pas de grande aide. Espérons pour le mieux