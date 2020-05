Publié il y a 21 minutes / Actualisé il y a 13 minutes

Les températures un peu plus fraîches observées ces derniers jours vont faire place à nouveau à la chaleur. Selon Météo France, le ralentissement de l'alizé et son orientation au secteur Nord-Est annonce un retour à une masse d'air plus chaude et plus humide. "Les entrées maritimes sur les façades Nord et Est seront plus fréquentes, et les développements convectifs sous le vent, avec une préférence pour les régions du Sud-Ouest en journée seront porteur d'averses" ajoute Météo France. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

