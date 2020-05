BONJOUR - Voici les titres à la une de cette matinée du lundi 4 mai 2020 :



Covid-19 : toujours 423 cas à La Réunion et 4 hospitalisations, l'épidémie s'accélère à Mayotte

Aucun nouveau cas de Covid-19 n'a été annoncé à La Réunion ce dimanche 3 mai. Cela fait déjà plusieurs jours (non consécutifs) que La Réunion affiche 0 cas en 24 heures. Quatre personnes seulement sont hospitalisées dont 2 patients en réanimation. Mayotte affiche au contraire 650 cas depuis le début de l'épidémie avec 54 personnes contaminées recensées en une seule journée. Six personnes sont décédées. Le déconfinement ne sera pas identique dans les deux territoires, La Réunion est classée département vert tandis que Mayotte est une zone rouge quel que soit le critère. Sur l'après 11 mai, de nombreuses questions restent encore en suspens mais la principale porte sur la reprise des classes. Le maire du Tampon André Thien Ah Koon refuse d'ouvrir les écoles de sa commune. Suivez notre live

Covid-19 : plus de 245 000 morts dans le monde

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 245 576 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles dimanche à 17 heures (heure de La Réunion)

Livraisons de paniers fraîcheur : il a fallu agir vite et bien

Depuis l'annonce du confinement, et pour lutter contre la crise sanitaire, la livraison de produits frais, via des circuits courts, à émerger à La Réunion. Des protocoles ont été mis en place, par le Département et la Chambre d'Agriculture, pour réaliser le transport de ces fruits et légumes dans les meilleures conditions sanitaires possibles.

Paroles d'enfants sur le confinement

Le 13 avril dernier, le Président de la République, Emmanuel Macron s'est exprimé annonçant le prolongement du confinement. Voilà déjà six semaines que le quotidien des familles est bouleversé suite à cette pandémie sans précédent qui a mis le monde à l'arrêt. Les premiers à subir ce chamboulement sont certainement les enfants, pourtant dotés d'une capacité d'adaptation épatante. Il n'en demeure pas moins difficile pour eux de vivre avec la peur du virus et l'éloignement de tout contact social. Nos témoins ont entre 4 et 12 ans. Des "petits grands" qui comme d'autres ont vu leur quotidien bousculé par la crainte d'une maladie en cinq lettres et deux chiffres : Covid-19.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Petites averses dans l'est et grand soleil dans l'ouest

Des petites averses sont à prévoir du côté de l'est et du nord mais dans l'ouest le soleil sera au rendez-vous, c'est Matante Rosina qui le dit ! Quelques nuages devraient faire leur apparition dans l'après-midi mais le temps restera clair. Quant au vent il va se lever du côté de Saint-Philippe et Saint-Pierre.