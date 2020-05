Avec le confinement et la crise du Covid-19, Cyrille Hamilcaro, habitué des affaires, des polémiques et de la justice, avait presque réussi à se faire oublier. C'était sans compter sur Emmanuel Séraphin, élu d'opposition à la mairie de Saint-Paul, qui a jeté ce dimanche 3 mai 2020 un pavé dans la mare, annonçant l'embauche de l'ancien maire de Saint-Louis au cabinet du maire de Saint-Paul, Joseph Sinimalé, en qualité de directeur de cabinet, pour un salaire "minimum" de 8.000 euros. Une affirmation démentie en partie par Cyrille Hamilcaro qui confirme tout de même rejoindre le cabinet de l'édile saint-paulois (Photo archives rb/www.ipreunion.com)

C’est sur sa page facebook qu’Emmanuel Seraphin a évoqué cette embauche. "Cyrille Hamilcaro est le nouveau directeur de cabinet du maire de Saint-Paul", commente-t-il, évoquant même un salaire "minimum" de 8.000 euros. "Alors que toutes les communes se préoccupent de trouver des solutions pour soutenir les plus faibles, faciliter le travail des soignants, aider le tissu économique, préparer la rentrée scolaire ou bien de prévenir la santé du personnel communal, le maire de Saint-Paul, n’a qu’une seule obsession : refaire son retard électoral", note l’élu de l’opposition saint-pauloise.

Ces affirmations ont été démenties quelques heures après par l’intéressé. Sur sa page facebook Cyrille Hamilcaro a en effet confirmé avoir été recruté en qualité de "collaborateur" au sein du cabinet de Joseph Sinimalé, "pendant un temps déterminé". Il dément par ailleurs, dans le Journal de l’Ile de ce jour, un salaire de 8.000 brut par mois.

Cette embauche semble liée à la crise du Covid-19 et au report quasi certain des élections municipales au mois de septembre ou octobre 2020. En effet, depuis son retour de Mayotte où il exerçait la profession de chargé de mission Syndicat intercommunal d'élimination et de valorisation des déchets de Mayotte (SIDEVAM), Cyrille Hamilcaro s’était consacré aux élections municipales de mars lors desquelles il est arrivé en seconde position avec 25,36% des voix, derrière Juliana M’Doihoma, (26,46%) et devant Claude Hoarau (25,32%).

Ce recrutement, même s’il n’est pas illégal, fait tout de même polémique dans un contexte où bon nombre de Réunionnais ont des difficultés à travailler ou craignent de perdre leur emploi à cause de la crise sanitaire actuelle, mais surtout compte tenu du passé sulfureux du bénéficiaire de cet emploi.



En effet, rappelons que Cyrille Hamilcaro a été condamné plusieurs fois par la justice. En 2007 d’abord, alors qu’il est maire de Saint-Louis et conseiller général, il est condamné à de la prison avec sursis et 3 ans d’inéligibilité pour recel d’escroquerie dans une affaire de terrains agricoles.

Il avait également été obligé de quitter ses fonctions de maire de Saint-Louis en 2014, après avoir été condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 40.000 euros d'amende, et surtout à 5 ans d’inéligibilité, dans l’affaire Surgine Fontaine. Il a aussi été mis en cause et condamné dans d'autres affaires (harcèlement moral, prise illégale d’intérêts et favoritisme).

Plus récemment, le 5 février dernier, Cyrille Hamilcaro, candidat à la mairie de Saint-Louis, a été entendu par les gendarmes en tant que témoin dans une enquête portant sur le détournement d’un fichier du personnel à la mairie.

Sur le plan professionnel, Cyrille Hamilcaro a aussi fait des vagues. D’abord concernant son embauche en tant que Directeur de l’Association des Maires de La Réunion en 2014, ce qui avait valu une enquête sur les conditions de son recrutement.

Rebelote en 2016 où Cyrille Hamilcaro annonce son retour à la mairie de Saint-Louis en qualité de "conseiller et de référent politique bénévole". Une enquête pour gestion de fait a été ouverte, suite à un signalement de la Chambre régionale des comptes, ce qui a valu un placement en garde à vue de l’intéressé suivi d’un placement sous contrôle judiciaire avec interdiction de remettre les pieds à la mairie.

Même à Mayotte, son recrutement en qualité de chargé de mission à la SIDEVAM avait fait des remous, compte tenu de son passif politique et professionnel. Ce que ne manque pas de souligner d’ailleurs Cyrille Hamilcaro dans sa publication facebook : "or, rarement dans l’histoire de notre pays, quelqu’un aura attiré autant d’attention que moi dans ses moindres faits et gestes. Si c’est normal lorsque je fais de la politique, cela ne l’est pas pour ma vie personnelle et professionnelle", commente-t-il.

