Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 23 minutes

"Dans le cadre des actions menées par les pouvoirs publics, pour mieux comprendre le phénomène sismo-volcanique qui touche Mayotte depuis mai 2018, deux nouvelles campagnes en mer sont organisées au large de l'île début mai 2020 par le REseau de surveillance VOlcanologique et SIsmologique de Mayotte (Revosima)" annonce la préfecture de Mayotte. "Les objectifs de ces deux missions sont de récupérer les données des stations sismiques de fond de mer et assurer leur maintenance" et "d'établir de nouvelles cartographies sous-marines pour surveiller l'activité sismo-volcanique en fond de mer" dit encore la préfecture de l'île aux parfums

