Publié il y a 32 minutes / Actualisé il y a 17 heures

Des petites averses sont à prévoir du côté de l'est et du nord mais dans l'ouest le soleil sera au rendez-vous, c'est Matante Rosina qui le dit ! Quelques nuages devraient faire leur apparition dans l'après-midi mais le temps restera clair. Quant au vent il va se lever du côté de Saint-Philippe et Saint-Pierre. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

