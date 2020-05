BONJOUR - Voici les titres à la une de cette matinée du mardi 5 mai 2020 :



- Covid-19 : un nouveau cas à La Réunion, le déconfinement reporté à Mayotte

- Le confinement a changé (peut-être durablement) notre manière de consommer

- Dialyse : une première dans l'île à Mayotte

- Bilan du coronavirus dans le monde : près de 250.000 morts et plus de 3,5 millions de cas

- La pa Météo France i di, sé zot i di - La pluie continue de tomber

Covid-19 : un nouveau cas à La Réunion, le déconfinement reporté à Mayotte

Ce lundi 4 mai 2020, un nouveau cas a été confirmé à La Réunion. Au total, depuis le début de l'épidémie, 424 cas ont été confirmés, dont 300 sont considérés comme guéris d'après les derniers chiffres de l'ARS. A Mayotte, l'épidémie continue de s'accélérer, avec 36 nouveaux malades confirmés ce lundi. Lors de son discours devant le Sénat, Edouard Philippe a d'ailleurs annoncé que le confinement serait prolongé sur l'île aux parfums étant donné la circulation du virus. Il a par ailleurs annoncé que les étudiants ultra-marins isolés recevraient une aide de 200 euros.

Le confinement a changé (peut-être durablement) notre manière de consommer

Cela fait maintenant un peu plus de semaines que la population est confinée chez elle, le temps passe et à situation exceptionnelle, comportements exceptionnels : la farine et les oeufs par exemple sont introuvables mais où sont-ils passés ? Ennui, peur de manquer de réserves, ou entraides, quels sont ces préoccupations qui nous ont poussé à changer nos habitudes de consommation

Dialyse : une première dans l'île aux parfums

La SAS Maydia a organisé, en étroite collaboration avec la clinique Sainte-Clotilde et le Centre Hospitalier de Mayotte (CHM), une mission chirurgicale composée d'un chirurgien urologue, de deux infirmières de bloc opératoire, une troisième infirmière anesthésiste complétant l'équipe qui procède du 4 au 7 mai 2020, à une série d'interventions visant à la réfection et la création de fistules artérioveineuses (FAV), sur 38 patients en état d'insuffisance rénale chronique (IRC).

Bilan du coronavirus dans le monde : près de 250.000 morts et plus de 3,5 millions de cas

La pandémie de nouveau coronavirus a fait au moins 249 372 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles lundi à 17h (heure de La Réunion)

La pa Météo France i di, sé zot i di - La pluie continue de tomber

Il va encore pleuvoir au moins en début de journée et principalement dans l'est et le nord, comme la veille. Mais les nuages feront aussi leur apparition dans l'ouest et le sud-ouest ne sera pas épargné. Seules les plages resteront au sec mais Matante Rosina ne peut pas encore en profiter... son maillot de bain reste dans sa commode. Chez vous c'est comment ?