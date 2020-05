Publié il y a 4 minutes / Actualisé le Dimanche 03 Mai à 10H18

Il va encore pleuvoir au moins en début de journée et principalement dans l'est et le nord, comme la veille. Mais les nuages feront aussi leur apparition dans l'ouest et le sud-ouest ne sera pas épargné. Seules les plages resteront au sec mais Matante Rosina ne peut pas encore en profiter... son maillot de bain reste dans sa commode. Chez vous c'est comment ? (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

