BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce mercredi matin 6 mai 2020



- Covid-19 : l'épidémie reste stable à La Réunion, elle s'aggrave à Mayotte

- Air France : un vol avec 446 passagers à la demande du ministre des Affaires étrangères

- Le virus continue de tuer dans le monde : plus de 251.000 personnes ont perdu la vie

- Sondage koz azot - Allez-vous refaire la bise et des "checks" après le déconfinement ?

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Un peu de pluie dans l'après-midi

Covid-19 : l'épidémie reste stable à La Réunion, elle s'aggrave à Mayotte

Ce mardi 5 mai 2020, un nouveau cas de Covid-19 a été confirmé à La Réunion. Depuis l'apparition de l'épidémie dans l'île, 425 cas ont été confirmés. Cinq personnes sont actuellement hospitalisées, dont deux en réanimation. Si l'épidémie est stable à La Réunion, à Mayotte, la situation sanitaire s'empire rapidement : trois personnes sont décédées mardi, portant le nombre de morts à neuf depuis le début de l'épidémie. 53 nouveaux cas ont été confirmés, soit 739 au total.

Air France : un vol avec 446 passagers à la demande du ministre des Affaires étrangères

Le jeudi 23 avril, les passagers d'un vol Air France au départ de La Réunion et à destination de l'Hexagone se sont retrouvés à voyager dans des conditions ne garantissant pas les mesures sanitaires. A la demande du Ministre des Affaires étrangères le vol a fait escale à Madagascar, les passagers sont passés de 138 à 446 passagers, soit 308 personnes de plus. En quelques minutes, tous les sièges sont occupés, adieu la distanciation sociale. Air France s'explique

Le virus continue de tuer dans le monde : plus de 251.000 personnes ont perdu la vie

La pandémie de Covid-19 a déjà fait 251 512 morts depuis son apparition en décembre en Chine et confiné plus de la moitié de l'humanité, plongeant l'économie dans une léthargie lourde.

Sondage koz azot - Allez-vous refaire la bise et des "checks" après le déconfinement ?

Le déconfinement progressif, prévu le lundi 11 mai 2020, s'approche à grands pas. Le gouvernement et les autorités sanitaires ne cessent toutefois de répéter que le Covid-19 n'en est pas pour autant parti et qu'il conviendra à tous de s'adapter à un mode de vie différence, que celui que nous avions avant la pandémie. Certaines habitudes, ancrées dans nos cultures, sont néanmoins difficiles à perdre. Les bises, "checks" et serrages de mains en font partie. D'où notre question sur la manière de saluer : allez-vous refaire la bise et des "checks" après le 11 mai, ou bannirez-vous ces pratiques ?

La pa Météo France i di, sé zot i di – Un peu de pluie dans l'après-midi

Matante Rosina a bien regardé dans le fond de sa marmite. Elle a vu qu'il mourrait y avoir un peu de pluie ce mercredi 6 mai 2020. Notre gramoune a aussi vu que la température sera plutôt chaude dans la journée et qu'il y aura un peu de vent. Tout cela est vrai chez vous ?