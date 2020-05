Publié le Mercredi 06 Mai à 14H46 / Actualisé le Mercredi 06 Mai à 14H47

La campagne de télédéclaration PAC des surfaces 2020 pour l'ICHN, et les aides MAEC/BIO a démarré le mercredi 1er avril 2020 et la période de télédéclaration, qui devait se terminer le 15 mai, a été prolongée d'un mois jusqu'au 15 juin. Toutefois, il convient d'encourager les agriculteurs à faire leurs télédéclarations le plus tôt possible et de préférence d'ici 15 mai, afin de permettre de respecter le calendrier habituel d'instruction des dossiers et la date de paiement des aides. Nous publions le communiqué de la préfecture ci-dessous.

