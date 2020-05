Publié le Mercredi 06 Mai à 13H56 / Actualisé le Mercredi 06 Mai à 15H10

Ces dernières semaines, l'épidémie de dengue a pris de l'ampleur dans toute l'île. Ainsi, du 20 au 26 avril, près de 1 100 cas de dengue ont été signalés. Cette baisse de chiffres par rapport à la semaine précédente est à prendre avec précaution. Bien que le Sud reste la région la plus impactée par la dengue, une nette progression de cas est observée dans le Nord et l'Ouest, ainsi que dans l'Est à Saint-Benoît. De plus, les hospitalisations pour dengue et le nombre de passages aux urgences continuent d'augmenter. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

