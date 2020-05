Le maire du Tampon André Thien Ah Koon a déclaré ce lundi qu'il ne rouvrirait pas les écoles de sa commune à compter du 18 mai. L'élu avait demandé le dépistage tous les enseignants amenés à être en contact avec les enfants avant le retour en classe. L'ARS de La Réunion a répondu négativement à cette demande, raison pour laquelle le maire refuse d'ouvrir les écoles. Une dizaine de communes lui a emboîté le pas. Aujourd'hui l'ARS nous répond et assume le fait que le dépistage systématique pour plusieurs catégories de population n'englobe pas les enseignants et estime que les capacités de tests ne permettent pas d'envisager cette possibilité. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Plusieurs maires de La Réunion estiment que les conditions sont loin d'être réunies pour rouvrir les écoles à partir di 18 mai, date de retour en classe progressif selon le calendrier du rectorat. Au Tampon, le maire André Thien Ah Koon a été le premier à communiquer qu'il refusait officiellement de rouvrir les écoles de la commune.

Il avait demandé des tests pour les enseignants en contact avec les enfants lors de la reprise de l'école. "Pour protéger les enfants et rassurer les parents, le maire du Tampon demande que le personnel communal et les enseignants, c’est à dire tous ceux qui seront en contact avec les élèves, soient dépistés avant la rentrée et que des contrôles périodiques soient effectués afin de s'assurer qu'ils ne sont pas porteurs du virus" déclarait l'élu dans un communiqué.

Demande à laquelle l'ARS n'a pas accédé. Pour ces raisons, le maire refuse d'ouvrir les écoles de sa commune. Depuis, une dizaine de communes lui ont emboîté le pas et refusent à leur tour d'ouvrir leurs écoles lors du déconfinement, pour raisons diverses et variées.

Aujourd'hui l'ARS nous répond et assume cette absence de dépistage pour le personnel, enseignant ou non, amené à être en contact avec les élèves. L'ARS justifie son refus face à la demande du maire du Tampon : "le dépistage systématique et préalable de l’ensemble des personnels enseignants et communaux amenés à reprendre leur activité avec la réouverture des écoles ne figure pas dans les orientations nationales. Il constituerait une fausse assurance, une personne pouvant être dépistée négative tout en étant en période d’incubation ou sans garantie qu’elle ne sera pas infectée ultérieurement par le coronavirus. Ceci est d’ailleurs reconnu par le maire du Tampon dans sa saisine."

Accéder à cette demande serait également difficile face aux capacités actuelles de dépistages, ajoute l'ARS. "Elle serait inutilement consommatrice de capacité de tests alors qu’il convient plus que jamais, avec la sortie du confinement au 11 mai, de garantir l’accès effectif au dépistage pour les personnes présentant des symptômes, pour les sujets contacts et pour les soignants."

Une précision pour finir : "il a été clairement indiqué au maire du Tampon, en cohérence avec les orientations nationales, que les personnels enseignants ou communaux auront accès sans restriction au dépistage en cas de présentation par eux-mêmes de signes évocateurs du Covid-19, ou de contact avec des élèves ou d’autres professionnels confirmés positifs au Covid-19. Il s’agit là de l’application de la stratégie de prévention de l’installation de toute chaîne de transmission, et d’intervention précoce, mise en œuvre dans le cadre de la sortie du confinement."

L'agence régionale de santé en profite également pour rappeler la stratégie de dépistage mise en place à La Réunion, "élargie depuis plusieurs semaines". Elle concerne :

- les personnes fragiles ou à risque présentant des signes évocateurs du Covid-19, et plus généralement toute personne symptomatique

- les soignants symptomatiques

- les soignants asymptomatique de retour de voyage, ou ayant été au contact de cas confirmés sans protection

- les personnes asymptomatiques contacts familiaux d’un cas confirmé

- les personnes asymptomatiques de retour d’un voyage dans les 15 jours précédents et au contact du public

- les sortants de quatorzaine après un retour de voyage

- tout nouvel entrant dans un EHPAD ou un établissement médico-social, ainsi que tous les résidents symptomatiques

- les résidents des établissements médico-sociaux contacts d’un cas confirmé, et alors aussi l’ensemble des personnels de ces établissements

- les résidents des établissements médico-sociaux contacts d’un personnel confirmé positif au Covid-

- tout nouvel entrant en hospitalisation dans un établissement de santé.

"Ces indications sont doublées de mesures de confinement et du port du masque pour prévenir toute contamination de l’entourage" précise l'ARS. "Cette stratégie, concertée avec les représentants régionaux des professionnels de santé, a conduit La Réunion à réaliser chaque semaine un nombre de test plus conséquent en proportion de la population que ce qui est observé à l’échelle nationale."

