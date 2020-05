Selon le journal Le Monde et le quotidien allemand Süddeutsche Zeitung, l'ancien président de la République Valéry Giscard d'Estaing fait l'objet d'une plainte pour agression sexuelle. Une journaliste allemande de 37 ans l'accuse d'avoir posé une main sur ses fesses au cours d'une interview, à la fin de l'année 2018. Le parquet de Paris aurait accusé réception de la plainte le 10 mars selon les deux journaux, qui y ont eu accès. (Photo d'illustration Valéry Giscard d'Estaing président en 1975, accompagné de sa femme / AFP)

Le journal Le Monde indique que les faits datent de fin 2018. La journaliste allemande Ann-Kathrin Stracke devait interviewer dans le cadre d'un reportage l'ex président français Valéry Giscard d’Estaing à Paris, dans son bureau.

Dans sa plainte, à laquelle le journal français ainsi que le quotidien allemand Süddeutsche Zeitung ont eu accès, la journaliste affirme qu'au moment de prendre une photo de groupe à l'issue de l'entretien, l’ancien président l’a entourée de son bras, a touché la taille et posé la main sur une fesse. Une deuxième prise de vue est réalisée, explique Le Monde et l'agression se reproduit une seconde fois selon la journaliste.

Un troisième incident survient quand Valéry Giscard d’Estaing emmène Ann-Kathrin Stracke avec lui pour lui montrer une série de photographies accrochées au mur de son bureau. A ce moment-là, selon la journaliste, "M. Giscard d’Estaing lui a de nouveau touché les fesses, elle-même essayant de dégager la main de celui-ci " plusieurs fois et de toutes [ses] forces "" indique Le Monde. Elle indique d'ailleurs que "son cameraman aurait alors, affirme-t-elle, cherché à faire diversion en renversant l’abat-jour d’une lampe située sur un buffet et en plaçant une chaise entre l’ex-président et elle".

Au moment de se saluer, la journaliste allemande précise dans sa plainte "qu'au moment de quitter l’appartement, (...) M. Giscard d’Estaing lui a dit au revoir en lui faisant " des baisers appuyés sur les joues ", tout en lui susurrant dans le creux de l’oreille, en allemand : " träumen sie süss " (" faites de beaux rêves "). " Eh bien, vous l’avez sacrément charmé ", lui aurait glissé, sur le pas de la porte, l’assistante de l’ancien chef de l’Etat, là aussi en allemand."

Selon les deux journaux français et allemand, le directeur de cabinet de Valéry Giscard d’Estaing affirme que l’ancien président de la République "ne garde " aucun souvenir de sa rencontre " avec Mme Stracke".