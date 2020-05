BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce vendredi matin 8 mai 2020



Covid-19 : deux nouveaux cas à La Réunion, trois personnes en réanimation

A quelques jours du déconfinement, confirmé par le Premier ministre ce jeudi, La Réunion a enregistré deux nouveaux cas de Covid-19. Huit personnes sont actuellement hospitalisées, dont trois personnes en réanimation, soit une de plus que la veille. La situation s'empire à Mayotte alors qu'un dixième patient est décédé, et que 115 cas ont été confirmés en l'espace de 48 heures. Le département restera d'ailleurs confiné, contrairement au reste du territoire national qui retrouvera sa liberté de circulation dès lundi.

Edouard Philippe a confirmé le déconfinement pour le 11 mai

Le déconfinement aura bel et bien lieu ce lundi 11 mai 2020, a confirmé le Premier ministre Edouard Philippe ce jeudi. S'il n'est toujours pas possible de se déplacer à plus de 100 km de chez soi sauf pour raisons impérieuses, les Réunionnais, comme le reste de la France, peuvent désormais circuler librement dans la rue. Mais des conditions subsistent à ces derniers.

La France se prépare au déconfinement, l'économie mondiale dans le rouge

La France s'apprêtait jeudi à suivre plusieurs pays européens dans un déconfinement prudent et sous hautes restrictions face à la pandémie du nouveau coronavirus, dont les effets dévastateurs sur les économies mondiales continuent de se faire sentir.

8 mai : un 75ème anniversaire à l'heure du confinement

Après Pâques et la fête du Travail, les cérémonies de commémoration du 8 mai rejoignent la liste des traditions chères aux Français, compromises par la crise sanitaire et surtout le confinement en vigueur sur le territoire nationale. Ce 75ème anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale se fera donc sans grand rassemblement, dans un format restreint

La pa Météo France i di, sé zot i di – De la pluie et du vent

Matante Rosina un peu mal au dos ce vendredi 8 mai 2020. Elle sait ce que cela veut dire : il y a de la pluie et du vent dans l'air. Miyu, son maton, lui a confirmé qu'il fallait effectivement s'attendre à des averses ce jour. C'est aussi le cas chez vous ?