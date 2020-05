BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce samedi matin 9 mai 2020



- Covid-19 : 430 cas confirmés à La Réunion, le plan de déconfinement présenté en détail

- Kozman marmay La Rényon si lo konfinman

- Tsunami sur l'économie américaine, l'Europe déconfine

- Une réduction des primes d'assurance automobile, c'est possible

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Un ciel plein de nuages et de grosses averses

Covid-19 : 430 cas confirmés à La Réunion, le plan de déconfinement présenté en détail

La Réunion a enregistré trois nouveaux cas de Covid-19 ce vendredi 8 mai 2020, le total est de 430 cas recensés depuis le début de l'épidémie. Neuf personnes sont actuellement hospitalisées. La situation s'empire à Mayotte, qui restera confinée au-delà de 11 mai. Un 11ème patient est décédé, et 36 cas ont été confirmés ces dernières 24 heures. Le plan de déconfinement à La Réunion a été présenté à la préfecture ce vendredi 8, les plages, les magasins, les hôtels et les lieux de culte vont rouvrir, mais sous conditions. Suivez notre live.

Kozman marmay La Rényon si lo konfinman

Le 13 avril dernier, le Président de la République, Emmanuel Macron s'est exprimé annonçant le prolongement du confinement. Voilà déjà six semaines que le quotidien des familles est bouleversé suite à cette pandémie sans précédent qui a mis le monde à l'arrêt. Les premiers à subir ce chamboulement sont certainement les enfants, pourtant dotés d'une capacité d'adaptation épatante. Il n'en demeure pas moins difficile pour eux de vivre avec la peur du virus et l'éloignement de tout contact social. Nos témoins ont entre 4 et 12 ans. Des "petits grands" qui comme d'autres ont vu leur quotidien bousculé par la crainte d'une maladie en cinq lettres et deux chiffres : Covid-19. (

Tsunami sur l'économie américaine, l'Europe déconfine

Plus de 20 millions d'emplois détruits en avril, un taux de chômage au plus haut depuis les années 1930: le nouveau coronavirus n'en finit plus de mettre à bas l'économie américaine, au moment où l'Europe enclenche son déconfinement à mesure que la pandémie décroît sur son sol.

Une réduction des primes d'assurance automobile, c'est possible

Nombre d'automobilistes et motocyclistes n'utilisent pas ou que très peu leur véhicule pendant la période de confinement. Aussi, l'UFC Que Choisir publie une lettre type permettant de demander une réduction de la prime d'assurance. L'association de consommateurs réclame une baisse de 50 euros par voiture et 29 euros par moto.

La pa Météo France i di, sé zot i di – Un ciel plein de nuages et de grosses averses

Matante Rosina a scruté le fond de sa tasse de café, elle a vu que le ciel sera très nuageux ce samedi 9 mai 2020. Notre gramoune ajoute qu'il y aura de grosses averses en fin d'après-midi. Et chez vous que dit le ciel ?