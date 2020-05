"J’ai appris avec grande tristesse le décès de Bernard SIRIEX avec lequel j’ai travaillé et collaborer.

Je ne peux rester insensible devant sa disparition et la douleur de toute sa famille et proches.

C’était un grand homme, il s’impliquait et donnait beaucoup de lui-même dans le milieu des affaires économiques et social de notre département, toujours disponible et très actif aux combats pour un avenir économique meilleur pour notre territoire la Réunion.

Dans ma carrière de Professionnel, Syndicaliste et d’élue consulaire aux Transports, j’ai eu la chance, mes amis et collègues aussi, d’avoir pu le connaître et le côtoyer à travers de ses différentes responsabilités en tant que donneur d’ordres dans le secteur du BTP et de représentant Syndicale du Patronat.

C’était quelqu’un de très sensible, sincère, disponible et très à l’écoute quand il s’agissait de trouver une solution de sortie de crise dans un conflit social.

Dans des situations délicates et de tension, il restait très humain et arrivait toujours à détendre l’atmosphère par son sens de l’humour qu’il avait en lui.

De ma part, toutes celles et ceux qui l’ont connu on en fait un ami et un grand frère.

Je présente toutes mes sincères condoléances et je m’incline devant toute la douleur et la tristesse que traverse toute sa familles, proches et amis en ce moment difficile."

• La Fédération des Promoteurs Immobiliers de La Réunion

"Bernard Siriex nous a quittés trop tôt. Ardent défenseur du secteur du BTP à La Réunion, Bernard Siriex a été le premier Président de la FRBTP à mener des actions conjointes avec les acteurs locaux de la maitrise d’ouvrage, ayant très vite compris que l’unité permettait d’être plus forts. Ainsi en 2013, se met en place une plateforme commune regroupant la FRBTP, la FPIR et l’ARMOS pour présenter un plan de relance de l’activité immobilière et du BTP auprès du Gouvernement. En septembre 2017 c’est l’ensemble des fédérations du BTP, de la maitrise d’ouvrage et de la maitrise d’œuvre qui descend la rue de Paris avec un même mot d’ordre pour sauver les filières du BTP. Déterminé et engagé pleinement pour la filière logement, il a aussi participé à la sauvegarde du Pinel DOM et l’élaboration du PLOM 2019.

Le Président et l’ensemble des membres de la FPIR adressent à sa famille, ses proches et à l’équipe de la FRBTP leurs profonde compassion et sincères condoléances."