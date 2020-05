BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce dimanche matin 10 mai 2020



- Covid-19 : un nouveau patient transféré à La Réunion, 431 cas au total

- Les Chefs confinés : ils proposent des recettes péi pendant le crise

- Signes encourageants en France et en Espagne avant le déconfinement

- Sa boutique de vêtements en ligne fleurit malgré la crise

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Un beau soleil pour ce dernier dimanche confiné

Covid-19 : un nouveau patient transféré à La Réunion, 431 cas au total

La Réunion a enregistré un nouveau cas de Covid-19 ce samedi 9 mai 2020, le total est de 431 cas recensés depuis le début de l'épidémie. Dix personnes sont actuellement hospitalisées. La situation s'empire à Mayotte, qui restera confinée au-delà de 11 mai. 98 cas ont été confirmés ces dernières 24 heures. Le Parlement a prorogé l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 10 juillet, malgré des chiffres confirmant le ralentissement de l'épidémie en France. 80 nouveaux décès ont été recensés ce samedi 9 mai 2020, soit 26.310 morts, au total. Suivez notre live.

Les Chefs confinés proposent des recettes péi pendant le crise

Coincés à leur domicile de Saint-Joseph,, Emmanuelle Sanassy et Nicolas Sadehe ont proposé un panel de recettes à faire pendant le confinement, et bien après encore. Des plats connus et reconnus avec une touche réunionnaises et des produits accessibles à tous. Des vidéos publiées sur la page Facebook de la Sapmer, qui a sponsorisé le couple pour cette initiative.

Signes encourageants en France et en Espagne avant le déconfinement

Signe encourageant à l'avant-veille du début du déconfinement de leur population, la France et l'Espagne ont enregistré samedi un net ralentissement de la propagation du coronavirus, qui a au total contaminé plus de quatre millions de personnes sur la planète, dont plus de 277.000 sont mortes.

Sa boutique de vêtements en ligne fleurit malgré la crise

Lorsqu'elle a quitté son poste de comptable pour lancer sa propre affaire le 1er novembre dernier, Nathalie Auffret n'imaginait pas que le monde subisse sa pire crise sanitaire depuis plus d'un siècle quelques semaines plus tard. Elle imaginait encore moins que sa boutique de vêtements continue son essor pendant la pandémie de coronavirus. Son site BalanceTesFringues.re a d'ailleurs été distingué d'une 3ème place au Prix Julie Mas 2020 dans la catégorie Coup de coeur du Jury. Elle nous explique son initiative.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un beau soleil pour ce dernier dimanche confiné

Un beau soleil devrait briller sur La Réunion toute cette journée de dimanche 10 mai 2020. Matante Rosina est très déçue, elle aurait voulu en profiter. Mais il faudra patienter jusqu'à lundi pour mettre le pied dehors. Et encore, elle fait partie des publics fragiles... En tout cas, elle profitera des douces températures de début d'hiver dans son jardin.