Covid-19 : La Réunion débute son déconfinement, 436 cas sur l'île

La Réunion débute son déconfinement progressif ce lundi 11 mai 2020. La veille, l'île a enregistré 5 nouveaux transferts de patients Covid-19, soit un total est de 436 cas recensés depuis le début de l'épidémie. 14 personnes sont actuellement hospitalisées. La situation s'empire à Mayotte, qui compte désormais 1.023 cas et reste confinée. 35 cas ont été confirmés ces dernières 24 heures. 70 nouveaux décès ont été recensés en ce dimanche 10 mai 2020, le bilan le plus faible depuis le confinement. Au total 26.380 sont mortes du coronavirus en France. Suivez cette première journée de déconfinement en direct avec nous.

Déconfinement : ce qu'on peut désormais faire - ou pas

Le moment que tout le monde attendait est enfin arrivé : nous sommes le 11 mai 2020, la France est officiellement déconfinée. Mais si notre liberté de circulation a été rétablie, il reste toujours des règles à respecter afin de veiller à ce que l'épidémie ne reprenne pas de plus belle. Dans trois semaines, un nouveau bilan sera fait par le gouvernement afin d'alléger - ou pas - les restrictions de chacun.

Coronavirus : le confinement prolongé au Royaume-Uni, le coronavirus réapparaît à Séoul et Wuhan

A contre-courant de nombre de ses voisins européens qui allègent sensiblement leurs dispositifs, le Royaume-Uni va prolonger son confinement lié au nouveau coronavirus, tandis que la peur d'un rebond de la pandémie envahit la planète, des foyers ressurgissant, notamment à Séoul et Wuhan. En France, le bilan quotidien de l'épidémie de coronavirus est retombé dimanche à son niveau du début du confinement en France, à la veille d'une levée progressive des restrictions qui fait craindre un possible rebond. Le confinement drastique et inédit d'une bonne partie de la population a porté ses fruits, avec un bilan quotidien des décès retombé dimanche soir à 70 morts, son plus bas niveau depuis la mise sous cloche du pays le 17 mars. Le bilan total s'élève toutefois à au moins 26.380 décès, alors que la pression sur les services d'urgence hospitaliers se réduit toujours.

Le bilan mondial provisoire de la pandémie: plus de 280 000 morts

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 280 693 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles dimanche à 17 heures (heure de La Réunion)

La Grande Mosquée de Saint-Denis demande de "ne pas tomber dans la polémique"

Le Premier ministre Edouard Philippe l'a confirmé lors de sa prise de parole ce jeudi 7 mai 2020, une reprise des offices religieux est envisageable à partir du 29 mai. Les lieux de culte à La Réunion pourront rouvrir dès ce lundi mais dans la limite de 10 personnes à l'intérieur et dans le cadre de pratiques religieuses personnelles, sans cérémonie. La date du 29 mai en tout cas semble judicieuse aux yeux du gouvernement, en raison du calendrier religieux. Mais les musulmans s'étonnent : cette date arrive après la fin du Ramadan et les empêchent donc de profiter des mosquées de France pour célébrer l'Aïd. A La Réunion, le président de la Grande Mosquée de Saint-Denis appelle à la patience et la prudence face à la crise sanitaire que nous traversons et déconseille toute polémique.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Du soleil partout sauf au sud

Matante Rosina est d'humeur festive. Tous les Réunionnais pourront profiter du déconfinement au soleil ce lundi 11 mai 2020, à l'exception des sudistes. Saint-Pierre, Saint-Joseph et Saint-Philippe auront droit à la pluie le matin, avant d rejoindre le reste de l'ile et Matante Rosina dans cette première journée non-confinée au soleil. En respectant toujours les gestes barrières.