Publié il y a 6 heures / Actualisé il y a 42 minutes

BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce mardi matin 12 mai 2020



- Covid-19 : deuxième jour consécutif sans nouveau cas et deuxième jour de déconfinement

- Malgré le déconfinement, certains secteurs restent à l'arrêt

- Masque obligatoire dans les transports : une semaine d'adaptation avant la verbalisation

- Coronavirus dans le monde: près de 284.000 morts, plus de 4 millions de personnes contaminées, au moins 1 396 200 patients guéris

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Un ciel dégagé et des températures bien fraîches

BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce mardi matin 12 mai 2020



- Covid-19 : deuxième jour consécutif sans nouveau cas et deuxième jour de déconfinement

- Malgré le déconfinement, certains secteurs restent à l'arrêt

- Masque obligatoire dans les transports : une semaine d'adaptation avant la verbalisation

- Coronavirus dans le monde: près de 284.000 morts, plus de 4 millions de personnes contaminées, au moins 1 396 200 patients guéris

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Un ciel dégagé et des températures bien fraîches