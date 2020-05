Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 28 minutes

Depuis ce mardi matin 12 mai 2020, de nombreux internautes - et notre rédaction - ont relevé des difficultés pour passer des appels et envoyer des textos en passant par le réseau SFR. Contacté, l'opérateur a tout d'abord indiqué qu'aucun problème ne leur avait été signalé. Pourtant, il est bien impossible pour certains d'appeler des numéros hébergés chez SFR, même lorsque l'on passe un appel depuis un autre opérateur. Le numéro de la direction est d'ailleurs injoignable. Finalement, l'opérateur confirme qu'un incident est bien survenu sur le réseau mobile. "Suite à la chute d'une de nos antenne lors des fortes précipitations sur la zone de Langevin, les services 2G/3G/4G/Voix/SMS/MMS des clients situées sur les communes de Langevin, La Crête et Grand Galet sont momentanément interrompus. Nos équipes techniques sont mobilisées pour rétablir les communications dans les meilleurs délais. Nous vous tiendrons informés de l'évolution de la situation" peut-on lire sur le site de SFR. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

