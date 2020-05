BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce mercredi matin 13 mai 2020



Grâce au confinement la qualité de l'air n'a jamais été aussi pure

Pendant le confinement, la nature a semblé reprendre ses droits et la qualité de l'air aussi. En application pendant deux mois, les restrictions de circulation ont eu es effets positifs dans la lutte contre le virus ainsi que sur l'environnement. Certaines particules présentes dans l'air et générant la pollution ont drastiquement diminué et l'air a été plus pur (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Si vous êtes seul en voiture, le port du masque n'est pas utile

Plusieurs internautes s'étonnent de voir que des automobilistes portent leur masque de protection au volant de leur voiture... souvent seul dans l'habitacle. Si le port du masque est conseillé à l'extérieur et obligatoire dans les transports publics, il n'en est rien dans votre voiture, cela peut même s'avérer dangereux. Aux Etats-Unis en effet un Américain s'est évanoui au volant après avoir fait un malaise alors qu'il portait un masque.

Sondage Koz azot - Déconfinement : vous sentez-vous en sécurité ?

Depuis ce lundi 11 mai 2020, La Réunion a entamé son déconfinement. Les commerces sont de nouveau autorisés à ouvrir, et la population peut désormais circuler librement sans attestation. Cependant, des gestes barrières restent à respecter pour éviter une nouvelle propagation du virus dans l'île. En trois jours pourtant, certains semblent déjà avoir oublié les deux mois passés en confinement

La pa Météo France i di, sé zot i di – Un temps ensoleillé et sec

Matante Rosina est toute contente. Miyu, son chat, lui a confié qu'il fera grand beau temps ce mercredi 13 mai 2020. Le temps sera ensoleillé et sec, précise notre gramoune préférée. Et que dit le ciel au-dessus de vos têtes ?