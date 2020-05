Publié il y a 26 minutes / Actualisé il y a 25 minutes

Dans la nuit du mardi 12 au mercredi 13 mai 2020, près d'une centaine de voitures sont parties en fumée dans le secteur de l'aéroport à Sainte-Marie. Le feu s'est déclaré chez le concessionnaire JP Location, et les flammes se sont rapidement propagées à l'entreprise voisine, Jumbo Car. Au moins 17 voitures ont brûlé chez le premier, et au moins 80 chez le second. D'après un employé présent sur place, la plupart des véhicules brûlés étaient neufs. Une trentaine de pompiers ont été mobilisés pour maîtriser l'incendie, qui a été éteint pendant la nuit. Les circonstances de l'incident sont encore inconnues. Les gendarmes sont actuellement sur place. . (Photo rb/www.ipreunion.com)

Dans la nuit du mardi 12 au mercredi 13 mai 2020, près d'une centaine de voitures sont parties en fumée dans le secteur de l'aéroport à Sainte-Marie. Le feu s'est déclaré chez le concessionnaire JP Location, et les flammes se sont rapidement propagées à l'entreprise voisine, Jumbo Car. Au moins 17 voitures ont brûlé chez le premier, et au moins 80 chez le second. D'après un employé présent sur place, la plupart des véhicules brûlés étaient neufs. Une trentaine de pompiers ont été mobilisés pour maîtriser l'incendie, qui a été éteint pendant la nuit. Les circonstances de l'incident sont encore inconnues. Les gendarmes sont actuellement sur place. . (Photo rb/www.ipreunion.com)