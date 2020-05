Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 3 heures

L'épidémie de dengue continue sa progression à un rythme soutenu. Du 4 au 10 mai, environ 1000 cas de dengue ont été signalés, et 5 décès supplémentaires liés directement ou indirectement à la dengue sont à déplorer, soit 9 au total depuis le début de l'année. Le Sud de l'île est toujours la région la plus touchée, et la progression de cas se poursuit dans l'Ouest et l'Est. Nous publions ci-dessous le communiqué de la préfecture. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

