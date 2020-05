Publié il y a 12 minutes / Actualisé il y a 6 heures

Les loteries américaines sont connues pour proposer des jackpots dépassant tout entendement... Le Powerball et le Mega Millions sont les loteries les plus convoitées au monde et pour cause ! Toutes deux ont déjà proposé des jackpots de plus d'un milliard et demi de dollars !

