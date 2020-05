BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce jeudi matin 14 mai 2020



- Une pré-rentrée marquée d'inquiétude pour les enseignants

- Port du masque et visage couvert : tous hors-la-loi ?

- Covid-19 : deux nouveaux cas à La Réunion, l'épidémie progresse toujours autant à Mayotte

- Contrairement à ce qui a été écrit, la construction de la NRL semble se faire attendre

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Du beau temps et un peu de vent

Une pré-rentrée marquée d'inquiétude pour les enseignants

Ce jeudi 14 mai 2020, une partie des enseignants et professeurs réunionnais reprennent le travail. Alors que les élèves sont attendus lundi, le personnel éducatif est attendu pour préparer les derniers ajustements nécessaires à l'accueil des enfants dans les conditions mises en place par le protocole. Seules huit communes ouvriront d'ailleurs leurs postes aux enfants du 1er degré : Saint-Denis, La Possession, Les Avirons, l'Entre-Deux, Sainte-Rose, Cilaos, Salazie et Petite Ile

Lutte contre le coronavirus : la revanche du masque

Interdit par la loi du 11 octobre 2010, le port d'un masque est aujourd'hui recommandé voire même obligatoire dans certains lieux, compte tenu de la loi sur l'état d'urgence sanitaire. Exit donc le motif de la sécurité pour interdire le port du masque et d'avoir le visage couvert, grâce (ou à cause) du coronavirus. Les masques tiendraient-ils leur revanche ou sommes nous tous hors-la-loi ?

Covid-19 : deux nouveaux cas à La Réunion, l'épidémie progresse toujours autant à Mayotte

Le bilan de l'épidémie à La Réunion est passé à 439 cas de Covid-19 ce mercredi 13 mai avec 2 nouveaux cas annoncés. La situation plateau continue de se confirmer tandis qu'à Mayotte, l'épidémie continue de progresser de jour en jour. 1.143 cas sont confirmés ainsi que 14 décès. Le déconfinement a donc lieu partout en France sauf sur l'île aux parfums. Les règles évoluent à La Réunion et désormais la quatorzaine pour les voyageurs ne doit plus se passer obligatoirement en hôtel, elle peut se faire à domicile pour des raisons de libertés individuelles selon le Conseil constitutionnel. Sur le plan économique beaucoup de commerces ont rouvert leurs portes et certains comme les forains demandent à reprendre leur activité pleinement et non pas à tour de rôle comme cela se fait sur plusieurs communes. Suivez notre live

Contrairement à ce qui a été écrit, la reprise du chantier de la NRL semble se faire attendre

Cela avait été annoncé en grande pompe il y a un mois déjà par la Région elle-même : le chantier de la NRL va reprendre même pendant le confinement. Depuis à Imaz Press nous avons essayé d'en savoir plus sur les conditions de reprise mais aucune information n'a été transmise, si ce n'est que l'entretien du viaduc, lui, avait bien repris. Aucune précision sur la partie digue. Ce mercredi, la Région communique sur ses chantiers en cours, le pont de la Rivière des Galets en tête de gondole. La NRL n'y est mentionnée nulle part, abonnée absente de ce "point chantier" de la Région. Faut-il croire alors que les travaux n'ont pas repris, contrairement à ce qui a été écrit et relayé publiquement ?

Le conseil scientifique juge efficace "les mesures de confinement général" dans les outre-mer

Le conseil scientifique juge efficace "les mesures de confinement général mises en place précocement dans les territoires par le gouvernement ainsi que celle du contrôle de l'arrivée des résidents et professionnel assorti de quarantaines strictes" indique, ce mercredi soir 13 mai 2020, la ministre des outre-mer, Annick Girardin. Cette remarque vient aussi en écho de la décision rendue ce lundi par le conseil constitutionnel. La haute cour a jugé attentatoire aux libertés individuelles la mise en quatorzaine obligatoire en centres dédiés des voyageurs arrivant à La Réunion. Depuis mardi matin, tous les arrivants dans l'île ont le choix entre s'engager à observer un strict isolement à leur domicile pendant 14 jours ou accepter une quatorzaine dans les hôtels réquisitionnés par l'Etat. Le conseil scientifique propose d'ajouter une troisième option " permettant de raccourcir la durée de la quarantaine à l'arrivée dans le territoire, est de mettre en place une période de confinement strict à domicile de sept jours avant le voyage, suivie d'une période de confinement strict à domicile de sept jours à l'arrivée en outre-mer "

La pa Météo France i di, sé zot i di – Du beau temps et un peu de vent

Il va faire beau ce jeudi 14 mai 2020, nous dit Matante Rosina. Notre gramoune préférée a aussi prévu un eu de vent et des températures de saison. Et chez vous, comment se passent les choses ?