BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce vendredi matin 15 mai 2020



- Des médailles pour les soignants c'est bien, un vrai plan de sauvegarde de l'hôpital c'est mieux

- Déconfinement : 300.000 masques importés chaque semaine à La Réunion

- 440 cas de Covid-19 à La Réunion, feu vert pour les réservations de vacances

- Coronavirus: plus de 300 000 morts dans le monde, polémique autour d'un futur vaccin

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Que dit le ciel chez vous ?

Des médailles pour les soignants c'est bien, un vrai plan de sauvegarde de l'hôpital c'est mieux

Primes, médailles, dons de congés, applaudissements, les soignants des hôpitaux bénéficient d'une solidarité méritée suite à leur mobilisation tout au long de l'épidémie de Covid-19 qui a touché la France entière ces deux derniers mois. Si toutes ces marques de solidarité sont bien évidemment bien accueillies par la communauté hospitalière, tous attendent de véritables annonces sur les moyens alloués aux hôpitaux, alors que le plan hôpital annoncé en novembre 2019 n'avait pas convaincu. En attendant ces hypothétiques mesures pour un meilleur service public hospitalier, les syndicats ne décolèrent pas.

Déconfinement : 300.000 masques importés chaque semaine à La Réunion

La pandémie mondiale du Covid-19 a créé une véritable ruée vers les masques et équipements de protection, à La Réunion et partout ailleurs. De plus, les restrictions imposées aux transports amènent à rechercher des solutions de proximité. Jean-François Choux, fournisseur de Babyrun, boutique en ligne spécialisée, commande chaque semaine plus de 300 000 masques afin d'alimenter les points de vente de La Réunion. Masques chirurgicaux et FFP2 en provenance de la Chine, et masques en tissu arrivant de Madagascar il explique l'acheminement de ces masques tant recherchés

440 cas de Covid-19 à La Réunion, feu vert pour les réservations de vacances

Ce jeudi 14 mai, un seul nouveau cas de Covid-19 a été enregistré à La Réunion, portant le bilan à 440 cas depuis le début de l'épidémie. A Mayotte par contre, le nombre total de cas a dépassé la barre de 1.200 personnes et l'île compte 16 décès à ce jour. Le confinement reste plus que jamais d'actualité sur l'île aux parfums. A La Réunion, les commerces reprennent leur train de vie et c'est désormais la reprise des classes qui se prépare. Ce 14 mai marquait la pré-rentrée des enseignants, avant la rentrée du 18 mai. Moins de la moitié des communes de l'île acceptent de rouvrir leurs écoles. Le Premier ministre Edouard Philippe a également fait plusieurs annonces concernant le secteur du tourisme. Ainsi les Français pourront normalement partir en vacances en juillet et en août, dans l'Hexagone comme dans les Outre-mer. Suivez notre live

Coronavirus: plus de 300 000 morts dans le monde, polémique autour d'un futur vaccin

La barre des 300 000 victimes du Covid-19 dans le monde a été franchie ce jeudi soir. En France, le bilan quotidien est reparti à la hausse avec 351 nouveaux décès dans les dernières 24 heures, mais le nombre de patients en réanimation diminue. Entre les rivalités américano-européennes sur un futur vaccin et de nouvelles tensions entre Donald Trump et la Chine, les divisions entre grandes puissances se sont approfondies jeudi dans la lutte contre la pandémie de Covid-19 qui a désormais fait plus de 300.000 morts dans le monde.

La pa Météo France i di, sé zot i di – Que dit le ciel chez vous ?

Matante Rosina est un peu fatiguée, elle a donc dormi un peu plus tard que d'habitude et n'a pas eu le temps de regarder le fond de sa marmite. Pouvez-vous l'aider et lui dire quel temps il fait chez vous ce vendredi 15 mai 2020 ?