Publié il y a 22 minutes / Actualisé il y a 10 minutes

Nouvelle offensive hivernale, annoncent les services de Météo France. Un front froid approche actuellement de La Réunion par le sud-ouest. Il devrait aborder le département en cours de soirée ce samedi 16 mai, mais il pourrait aussi arriver un peu plus tôt que prévu car les modèles numériques sont en retard sur son avancée. Un second front très atténué devrait le suivre de près et passer en toute fin de week-end. Ainsi, le début de semaine prochaine devrait être marqué par un alizé de sud-est vigoureux mais surtout par une nouvelle plongée des températures. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

