Pour la huitème soirée consécutive depuis le 27 mars, le Bisik continue toujours de vibrer au rythme de la musique en vous proposant un concert online en direct de l'île Maurice cette fois, avec Mélanie Pérès flat Paf'Me. Rendez-vous à 20h sur la page Facebook du Bisik ce vendredi 15 mai. (Photo : Facebook Mélanie Pérès flat Paf'Me)

A moins de 25 ans, Mélanie Pérès affiche une carrière déjà bien remplie. Écrivaine, comédienne et elle a également à son actif une collection de chansons, dont un album avec le groupe Flashback, et surtout deux compositions originales, qui lui ont valu d’être la lauréate 2019 du concours " Konpoz to lamizik ". Professeure de créole mauricien au CSE de Quatre-Bornes, la jeune femme travaille actuellement à la mise sur pied de sa comédie musicale intitulée "Tigann" adaptée de son roman.

Cette jeune artiste mauricienne jouera compagnie des membres du groupe Paf’Me. Elle sera accompagnée de Lionnel Cupidon (Voix, Cajun), Yann Payet (Clavier) et Loic Cupidon (basse). Au moins jusqu’au 22 mai, les concerts "à la maison" du Bisik vont continuer tous les vendredis. pour garder le contact, garder espoir et garder cette formidable fureur de vivre la culture intensément que nous partageons avec vous !

Rendez-vous ce vendredi 15 mai à 20 heures tapantes sur la page Facebook du Bisik pour cette escapade mauricienne.