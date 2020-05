"A l'approche du 1er anniversaire du lancement des offres Mobile à la Réunion, Sosh remet ça, et lance La Boîte Sosh, une nouvelle offre internet Fibre à la Réunion" indique Orange dans un communiqué qui nous publions ci-dessous

"La Boîte Sosh c’est un prix unique, sans surprise qui inclut :

- un accès internet, jusqu’à 1Gbit/s en téléchargement et 400 Mbit/s en envoi avec la Livebox4.

- des appels téléphoniques vers les fixes et les mobiles facturés à l’usage(1)

- l’appli TV d’Orange, offerte sur demande, qui permet de profiter d’une sélection de chaînes TV et de programmes TV en replay depuis un smartphone, une tablette ou un PC

En supplément pour ceux qui le souhaite la possibilité de profiter :

- du confort de la TV d’Orange dans son salon grâce au décodeur TV4, pour 10€/mois(2)

- des appels téléphoniques illimités pour 10€/mois(3)

Bonne nouvelle, à l’occasion de ce lancement, tous les clients qui souscrivent du 14 Mai au 8 juillet 2020, pourront bénéficier de la Boîte Sosh à 29,99 euros/mois pendant 1 an(4) puis à 34,99 euros/mois et profiter de la qualité du réseau 100% Fibre d’Orange à la Réunion.

Avec Sosh, tout se passe en ligne. La souscription sur le site sosh.re, la gestion de l’offre sur son espace client. Mais aussi la relation client avec un espace complet de questions/réponses et une assistance via l’accès à echat ou encore la possibilité de s’adresser à un webconseiller sur Twitter et Facebook.

Rendez-vous sur sosh.re pour découvrir l’offre"