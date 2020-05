BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce samedi matin 16 mai 2020



- Reprise des vols entre l'île et la métropole : les compagnies aériennes dans le flou

- Premier week-end de déconfinement pour les Réunionnais

- Trump croit à un vaccin rapide, l'Europe s'offre une bouffée d'air

- Coronavirus : quand Myconos, île "fantôme", attend ses touristes

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Du soleil le matin, des petites pluies l'après-midi

Reprise des vols entre l'île et la métropole : les compagnies aériennes dans le flou

Ce jeudi 14 mai 2020, le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé que les vacances entre les Outre-mer et la métropole seraient possibles en juillet et août. Mais à l'heure actuelle, les restrictions de déplacement restent bien en place, et les compagnies aériennes sont encore dans le flou

Premier week-end de déconfinement pour les Réunionnais

Alors que le nombre de cas de Covid-19 reste plutôt stable sur l'île de La Réunion, le déconfinement se concrétise ce week-end. Les Réunionnais vont pouvoir sortir à nouveau et sans attestation, profiter de la mer, retourner sur les sentiers de randonnée, se retrouver entre amis ou en famille, faire les magasins... Les conditions sanitaires sont bien là cependant. Le masque est obligatoire dans les transports publics, tandis qu'il est fortement conseillé ailleurs. Les plagistes n'auront pas le droit de rester bronzer, seul l'accès à la mer est ouvert sans limitation. De même les gestes barrières restent en vigueur pour n'importe quelle activité. Le virus, s'il semble moins présent sur le territoire, est toujours là. Suivez notre live

Trump croit à un vaccin rapide, l'Europe s'offre une bouffée d'air

Donald Trump a dit vendredi espérer voir d'ici la fin de l'année un vaccin contre le coronavirus qui continue sa course mortelle aux Etats-Unis, alors que des cafés rouvrent à Vienne et Sydney et que le football professionnel fait son retour en Allemagne, mais sans spectateurs.

Coronavirus : quand Myconos, île "fantôme", attend ses touristes

En débarquant à Myconos, en ce début de saison touristique, l'image est saisissante: l'île huppée traditionnellement bondée d'étrangers fortunés, s'est muée en île fantôme, offrant au visiteur des ruelles désertes, des magasins barricadés, des restaurants et hôtels fermés.

La pa Météo France i di, sé zot i di – Du soleil le matin, des petites pluies l'après-midi

Matane Rosian dit qu'il y en aura pour tous les goûts ce samedi 16 mai 2020. Il y aura du soleil le matin, un peu de pluie l'après-midi et du vent dans la soirée. Notre gramoune aussi vu que la mer sera un peu agitée. Et chez vous quel temps fait-il ? (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)