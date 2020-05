BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce dimanche matin 17 mai 2020



Coiffure, tatouage, esthétique... quand il faut concilier gestes barrières et contact rapproché

Tous les métiers qui touchent à l'esthétique et au corps impliquent inévitablement un contact avec la peau du client. Difficile dans ce cas de respecter la fameuse distanciation sociale. Il faut alors redoubler de vigilance, prévoir toutes les protections sanitaires et réorganiser sa boutique pour accueillir la clientèle dans le respect des gestes barrières. Des changements nécessaires pour être en mesure de rouvrir son commerce en cette période de déconfinement

Covid-19 : deux nouveaux cas à La Réunion, 443 au total

Ce samedi 16 mai 2020, la préfecture a annoncé la confirmation de deux nouveaux cas de Covid-19 à La Réunion. Ce dimanche marque la fin de la première semaine de déconfinement, marquée par la reprise économique de l'île. La population a pu retourner à la plage, sur les sentiers de randonnées et reprendre leurs activités sportives. A Mayotte, la situation continue d'empirer avec deux nouveaux décès enregistrés, portant le nombre total de victimes à 18.

Les frontières s'ouvrent, le bilan mondial dépasse les 309.000

L'Italie annonce la réouverture de ses frontières aux touristes, l'Allemagne retrouve son football, la France ses plages : la levée des restrictions s'est poursuivie samedi dans un monde frappé par le coronavirus, qui a fait au moins 309.000 morts et provoque une récession inédite.

Chèques énergie 2020 : une aide financière pour payer les factures

Le déploiement de la campagne des chèques énergie, qui permettent aux ménages les plus modestes de payer leurs factures d'électricité, a débuté le 8 avril 2020. A La Réunion plus de 142 000 ménages recevront cette aide. "Compte tenu de l'état d'urgence sanitaire et des mesures de confinement mises en oeuvre pour faire face à l'épidémie de coronavirus, cette campagne de distribution des chèques sera prolongée jusqu'à la mi-juin 2020 indique la préfecture dont nous publions le communiqué ci-dessous

La pa Météo France i di, sé zot i di – De la pluie sur le sud, un soleil timide ailleurs

Matante Rosina a bien scruté le fond de sa marmite à riz. Elle a vu qu'il y aura de bonnes averses sur le sud de l'île et un petit soleil timide ailleurs. elle aussi vu qu'une petite houle déferlera de la Pointe des Aigrettes (Saint-Gilles) à la Pointe de la Table (Saint-Philippe). Et comment se passent les choses au-dessus de vos têtes ?