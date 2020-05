BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce lundi 18 mai 2020 :



- C'est la rentrée pour un tiers des communes

- Co-avionnage : comment sauver la vie d'un animal (et des associations) en voyageant

- Covid-19 : plus de 313.000 morts dans le monde, le nombre de décès rectifié en France

- Aucun nouveau cas de Covid-19 à La Réunion, 443 cas en tout

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Quel temps fait-il ce lundi ?

C'est la rentrée pour un tiers des communes

Ce lundi 18 mai 2002, huit communes de l'île rouvrent leurs portes aux grandes sections de maternelle, aux CP et aux CM2. Saint-Denis, La Possession, Salazie, Cilaos, Petite-Ile, l'Entre-Deux, Sainte-Rose et les Avirons sont les seules villes à avoir accepté d'accueillir leurs élèves dès ce lundi, alors que le protocole sanitaire contre le Covid-19 reste décrié par beaucoup. Lundi 25 mai, Trois-Bassins emboitera le pas à ces huit communes et rouvrira aussi ses écoles. A l'inverse, la plupart des collèges reprendront bien les cours, avec 81 établissements sur 85 qui seront ouverts

Co-avionnage : comment sauver la vie d'un animal (et des associations) en voyageant

Saviez-vous qu'il est possible de sauver des animaux seulement en voyageant ? Alors qu'à La Réunion, l'errance animale est un véritable fléau, qui a continué d'augmenter durant cette période de confinement, les associations sont à la recherche de passagers volontaires, prenant l'avion en direction de la Métropole, afin d'envoyer les boules de poils qui y seront adoptées. Si les trajets en avion sont pour l'instant réservés aux motifs impérieux, le retour futur des vols poussent les associations à rappeler que le co-avionnage peut aider les animaux à rejoindre leur nouvelle famille, et permettre indirectement de lutter contre l'errance animale à La Réunion.

Covid-19 : plus de 313.000 morts dans le monde, le nombre de décès rectifié en France

Selon un dernier comptage de l'AFP, le nombre de cas de Covid-19 confirmés dans le monde depuis le début de la pandémie dépasse les 4,68 millions de personnes. On dénombre également plus de 313.000 décès à travers les différents pays touchés par le virus. En France, 483 décès supplémentaires en ont été recensés en 24 heures, après une correction des chiffres. 19.361 personnes (contre 22 569 il y a une semaine) sont hospitalisées et 152 nouvelles admissions (contre 253 il y a une semaine) ont été enregistrées. Si La Réunion n'enregistre pas de nouveau cas, à Mayotte par contre deux nouveaux décès ont été annoncés samedi, et 84 nouveaux cas ont été confirmés sur le week-end. Madagascar déplore aussi un premier décès lié au Covid-19.

Aucun nouveau cas de Covid-19 à La Réunion, 443 cas en tout

La circulation de l'épidémie à La Réunion reste stable ce week-end : samedi, deux nouveaux cas ont été confirmés, et aucun nouveau cas ne l'a été ce dimanche. Au total, depuis l'apparition du premier patient, 443 personnes ont été contaminées. 12 personnes sont hospitalisées dont 4 en réanimation. A ce jour, tous les cas ont été investigués par la préfecture et l'ARS. Nous publions ici leur communiqué.

La pa Météo France i di, sé zot i di – Quel temps fait-il ce lundi ?

Matante Rosina a fait le tour de ces amies ce week-end et elle s'est accordée le droit de faire une petite grasse matinée. Du coup, elle n'a pas pu voir quel temps il fait ce lundi 18 mai 2020. Pouvez-vous lui donner la couleur du ciel ?